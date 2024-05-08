В Краснодаре «оживут» произведения Ван Гога

Экспозиция позволит познакомиться с творчеством знаменитого нидерландского художника XIX века. С помощью современных технологий художественные произведения «оживут» в пространстве выставочного зала.

Посетители смогут узнать биографию Винсента Ван Гога и понять, какие события повлияли на его становление и развитие. В атмосферу эпохи зрителям поможет погрузиться музыка и голос диктора.

Выставка будет работать до 14 июля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 300-400 рублей.