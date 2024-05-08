В Краснодаре «оживут» произведения Ван Гога

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 19 мая откроется мультимедийный проект «Винсент Ван Гог» (6+)

Экспозиция позволит познакомиться с творчеством знаменитого нидерландского художника XIX века. С помощью современных технологий художественные произведения «оживут» в пространстве выставочного зала.

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Посетители смогут узнать биографию Винсента Ван Гога и понять, какие события повлияли на его становление и развитие. В атмосферу эпохи зрителям поможет погрузиться музыка и голос диктора.

Выставка будет работать до 14 июля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 300-400 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 мая пройдет вечер антистендапа «Писатели-мистики и напитки дьявола». Филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко будут рассказывать истории и разбирать их последующее влияние на простых людей.

Афиша Выставки Краснодар Музеи отдых Развлечения

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