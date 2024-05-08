В Краснодаре пройдет лекция о творчестве режиссера Педро Альмодовара

«Первое, что приходит в голову, при разговоре об Альмодоваре — это, конечно, буйство красок. Режиссер любит заигрывать с массовой культурой, рекламой и глянцем. При этом, как настоящий постмодернист, во множестве заложенных им отсылок можно отчетливо проследить как любимые темы Альмодовара, так и выявить фирменные приемы», — рассказали организаторы.

На лекции кинокритик Кира Кац поговорит со слушателями о том, зачем ему множество героев и событий, что характеризует его красный цвет и почему его кино так эклектично.