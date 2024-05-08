В Краснодаре пройдет лекция о творчестве режиссера Педро Альмодовара
В краснодарской кофейне Booker Coffee 13 мая состоится лекция «Педро Альмодовар: гиперболизм, эклектика и ирония» (16+)
«Первое, что приходит в голову, при разговоре об Альмодоваре — это, конечно, буйство красок. Режиссер любит заигрывать с массовой культурой, рекламой и глянцем. При этом, как настоящий постмодернист, во множестве заложенных им отсылок можно отчетливо проследить как любимые темы Альмодовара, так и выявить фирменные приемы», — рассказали организаторы.
На лекции кинокритик Кира Кац поговорит со слушателями о том, зачем ему множество героев и событий, что характеризует его красный цвет и почему его кино так эклектично.
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«Работы Альмодовара выделяются на фоне других не только цветовыми решениями, но и яркими женскими образами. Не зря его называют главным феминистом Испании. Но самое, на мой взгляд, примечательное — это то, что через его работы зритель может поговорить с собой, отрефлексировать своё прошлое», — рассказала журналистке Юга.ру Кира Кац.
Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей. Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Кофейня Booker Coffee находится по адресу улица Октябрьская, 91.
Как писали Юга.ру, в краснодарском центре притяжения «Пятница» 11 мая состоится лекция «Освободитель, реформатор и просто красавец» от местного образовательного проекта «Популярная история».