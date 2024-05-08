В Магасе туристов будут возить на гольфкарах и электромобиле

Ингушетия

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  • © Фото drobotdean, Freepik.com
    © Фото drobotdean, Freepik.com

В Ингушетии туристы смогут посещать достопримечательности республики на гольфкарах и электромобиле

«В столице республики Магасе появились первые гольфкары и электромобиль. Прокатиться на них может любой желающий», — сообщает пресс-служба комитета туризма республики.

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Как отметили в ведомстве, прогулки для туристов организуют у стометровой башни Согласия — символа национального единения и одной из главных достопримечательностей региона.

Как писали Юга.ру, всесезонный курорт «Армхи» в Ингушетии планирует создать крупнейший на Северном Кавказе экстрим-парк. В него войдут веревочный парк, две трассы памп-трека для велосипедистов-экстремалов, зиплайн, скалодром, зона для бейсджамперов и родельбан.

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В Магасе туристов будут возить на гольфкарах и электромобиле
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