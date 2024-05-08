В Магасе туристов будут возить на гольфкарах и электромобиле
В Ингушетии туристы смогут посещать достопримечательности республики на гольфкарах и электромобиле
«В столице республики Магасе появились первые гольфкары и электромобиль. Прокатиться на них может любой желающий», — сообщает пресс-служба комитета туризма республики.
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