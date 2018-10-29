Ущерб от паводка в Адыгее составил 3 млн рублей

Власти Республики Адыгеи подсчитали, какой ущерб нанесли сильные ливни, которые прошли 25-27 октября

В Адыгее ориентировочная сумма ущерба от паводка составила 3 млн рублей. Об этом сообщила вице-премьер региона Наталья Широкова. По её словам, в результате стихии пострадали жители Майкопа, а также Майкопского и Теучежского районов.

Всего было подтоплено 227 подворий и 34 дома в республиканской столице, где вводили режим ЧС. В связи с этим пострадавшим выплатят пособие, размер которого еще уточняется.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил в кратчайшие сроки определить сумму и сроки выплаты материальной помощи пострадавшим из резервного фонда Кабинета министров республики. Жители региона также получат помощь из федерального бюджета.

Как сообщали Юга.ру, 25 октября на Кубани прошли сильные ливни, подтопило 30 населенных пунктов, было нарушено автомобильное и железднодоррожное сообщение между городами и поселками.

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27 октября в горной части Адыгеи в районе поселка Гузерипль уровень воды в реке Белой достиг опасной отметки, затопило некоторые участки автомобильной дороги. В столице республики ввели режим ЧС.