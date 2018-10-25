В Майкопе объявлен режим ЧС из-за подтоплений
В Майкопе введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за дождевого паводка оказались подтопленными 15 домовладений, ряд дворов и огородов
Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее, в ведомство поступило 80 звонков о подтоплении дворов и домовладений Майкопа, ст. Ханской и х. Северо-Восточные сады.
«В Майкопе работает три оперативные группы по установлению причиненного паводком ущерба. В настоящий момент обследовано 48 домовладений», — отметили в ведомстве.
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В Майкопском районе из-за повышения уровней рек и дождевого паводка объявлен режим повышенной готовности. Там подтоплено восемь огородов в поселке Краснооктябрьском и трех огородах в х. Северо-Восточные сады. Кроме того, в горной части из-за повышения уровня воды в реке Белая подтопило несколько участков дорог, в том числе в районе поселка Гузерипль и Казачьего камня у п. Каменномостский.
По данным спасателей, в горной части Адыгеи вода пошла на спад. В районе Казачьего камня за час она опустилась на 50 см. Снизился уровень воды в верховьях реки Белая по всему течению. Также ожидается благоприятный прогноз погоды и повышение температуры воздуха к концу недели до 20 градусов тепла, добавили в МЧС.
Как сообщали Юга.ру, режим ЧС действует также в Краснодарском крае.
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СТИХИЯ⤵️ ��Дождевой паводок добрался и до Майкопа. На фото, присланном нашим подписчиком, ДНТ "Весна". По словам местных жителей, во многих домах на первых этажах воды уже по колено. ��Спасательные службы, вызванные еще утром, пока что не приехали. __________ #новостиадыгеи #майкоп #столица #стихия #паводок #подтопление #дачи #дожди #Адыгея #adygeanews
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В Адыгее уровень воды в реке Белой в районе Гузерипля превысил опасную отметку. - Уровень воды в реке Белой превысил опасную отметку на полметра, по остальным рекам запас еще есть. В целом ситуация в республике остается стабильной, однако из-за того, что дожди не прекращаются, она можно измениться. Все службы ведут мониторинг обстановки, - прокомментировал замруководителя регионального комитета по делам ГО и ЧС Рашид Манапов. МЧС по Адыгее распространило экстренное предупреждение в связи с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений. В ближайшие двое суток на территории республики ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. Возможны подтопления пониженных участков, не имеющих естественного стока воды. #советскаяадыгея #паводки #ливень #наводнение #адыгея #дождивадыгее #майкопскийрайон
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