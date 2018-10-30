Адыгейскому экологу выплатят 300 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование за статью «Молчание ягнят»

Верховный суд Адыгеи вынес решение о выплате компенсации морального вреда в 300 тыс. рублей со стороны Российской Федерации экологу Валерию Бриниху, который добился признания незаконным своего уголовного преследования

Уголовное преследование длилось с 2014 по 2017 годы. Изначально эколог оценил свои моральные потери в 3 млн рублей. Майкопский городской суд частично удовлетворил его иск на 1 млн рублей, но Минфин обратился в апелляцию, попросив снизить насколько возможно сумму компенсации.

По словам Бриниха, никаких доводов для снижения размеров выплаты Минфин не представил. Эколог намерен обжаловать вердикт суда о сумме выплаты, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщали Юга.ру, директор Института региональных биологических исследований, известный в Адыгее эколог Валерий Бриних был обвинен в экстремизме после публикации его статьи «Молчание ягнят» об экологической ситуации в нескольких селах республики. В материале говорилось о том, что местный свинокомплекс «Киево-Жураки», сбрасывает навоз в лагуны, откуда он попадает в реку Камлу, которая разносит отходы по селам. Бриних упрекнул местных жителей в пассивности, равнодушии к проблемам окружающей среды и нежелании бороться за свои права.

После прокурорской проверки его обвинили в экстремизме в отношении национальной группы «адыгейцы» — якобы он разжигал рознь между русскими и адыгейцами. Делавший заключение эксперт заявил, что слово «ягненок» несет отрицательное содержание, так как наследует признаки слова «овца», которое можно применить к адыгейской женщине. Следовательно, слово «ягнята» оскорбляет всех адыгейских женщин.

Позже был проведен ряд лингвистических экспертиз, которые не выявили в статье признаков экстремизма. В августе 2017 года Майкопский суд прекратил дело против Бриниха за отсутствием состава преступления и признал за ним право на реабилитацию. После прокуратура попросила исключить материал из списка экстремистских, а прокурор Майкопа принес экологу извинения за незаконное уголовное преследование. Эксперта, нашедшего в публикации признаки экстремизма, должны наказать.