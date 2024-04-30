В Краснодаре продолжает действовать запрет на купания в водоемах

Краснодарский край

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  • Карасунское озеро в Комсомольском микрорайоне © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    Карасунское озеро в Комсомольском микрорайоне © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Краснодарцам напомнили о запрете купания в водоемах

«В жаркую погоду хочется охладиться в прохладном водоеме. Напоминаем: в акваториях рек и озер города Краснодара купание категорически запрещено», — сообщили в ЕДДС Краснодара.

Там рекомендовали жителям и гостям города соблюдать меры безопасности при нахождении вблизи водных объектов и рассказать о правилах поведения детям. Нельзя оставлять их без присмотра. Кроме того, стоит запретить им играть вблизи водоемов и на обрывистом берегу.

При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по Единому номеру вызова экстренных служб «112».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 апреля утром запустили 14 фонтанов и фонтанных комплексов. Они будут работать ежедневно с 10:00. 

Краснодар

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В Краснодаре продолжает действовать запрет на купания в водоемах
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