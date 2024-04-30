В Краснодаре продолжает действовать запрет на купания в водоемах

«В жаркую погоду хочется охладиться в прохладном водоеме. Напоминаем: в акваториях рек и озер города Краснодара купание категорически запрещено», — сообщили в ЕДДС Краснодара.

Там рекомендовали жителям и гостям города соблюдать меры безопасности при нахождении вблизи водных объектов и рассказать о правилах поведения детям. Нельзя оставлять их без присмотра. Кроме того, стоит запретить им играть вблизи водоемов и на обрывистом берегу.

При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по Единому номеру вызова экстренных служб «112».