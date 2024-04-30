Спектакли, опера, балет. В Краснодаре продолжается арт-проект «Волшебные вечера»

1 мая можно будет оценить мюзикл «Норд-Ост» (6+) — первый в России музыкальный спектакль, поставленный по бродвейским технологиям. 5 мая на английском языке с русскими субтитрами можно посмотреть спектакль «Много шума из ничего» (16+) в постановке шекспировского театра «Глобус» (Великобритания)

12 мая состоится показ оперы Джакомо Пуччини «Турандот» (16+) на итальянском языке с русскими субтитрами. В главных партиях задействованы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 15 мая можно посмотреть документальный фильм «Тени Гойи» (16+) совместного производства Франции, Испании и Португалии. Зрители вместе с постанощиками будут искать тайные смыслы в картинах и гравюрах известного живописца.

19 мая состоится премьера оперы-балета «Дитя и волшебство» (6+) от Нидерландского театра танца (Гаага). Идет на французском языке с русскими субтитрами. 26 мая можно будет оценить оперу «Аида» (12+) в постановке московского музыкального театра «Геликон-опера».

29 мая на английском языке с русскими субтитрами покажут спектакль «Отелло» (16+) от шекспировского театра «Глобус» (Великобритания).