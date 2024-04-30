Netflix опубликовал трейлер научно-фантастического фильма «Атлас». В главной роли — Дженнифер Лопес
Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер научно-фантастического фильма «Атлас» (18+)
В центре сюжета специалистка в области аналитики данных Атлас Шеперд. Она не доверяет не только людям, но и искусственному интеллекту. Однако ей предстоит объединиться с ним, чтобы найти беглого робота, с которым её связывает загадочное прошлое.
Главную роль исполнила певица и актриса Дженнифер Лопес. В актерский состав, помимо Лопес, вошли Симу Лю («Шан-Чи»), Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»), Марк Стронг («Игра в имитацию») и другие артисты. Режиссером картины выступил Брэд Пейтон.
Премьера запланирована на 24 мая, фильм выйдет с русскими субтитрами.
Как писали Юга.ру, киностудия Vertical представила трейлер хоррора «Экзорцизм». Главную роль в нём исполнил лауреат премии «Оскар» Рассел Кроу («Гладиатор»).