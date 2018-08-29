Суд наказал эксперта за ошибочное заключение об экстремизме в статье адыгейского эколога «Молчание ягнят»

Майкопский городской суд вынес представление ГУ МВД по Краснодарскому краю с требованием отказаться от услуг эксперта, нашедшего в публикации эколога признаки экстремизма

В пресс-службе Майкопского городского суда порталу Юга.ру подтвердили информацию о том, что 28 августа состоялось судебное заседание, в ходе которого было удовлетворено требование эколога Валерия Бриниха о признании незаконными действий полицейского при проведении экспертизы статьи «Молчание ягнят».

По итогам судебного заседания было вынесено частное постановление в адрес ГУ МВД России по Краснодарскому краю о недопустимости привлечения к экспертно-криминалистической деятельности лиц, не обладающих достаточными профессиональными знаниями для производства лингвистических экспертиз. Кроме того, суд обязал ведомство не допустить в будущем проведение таких экспертиз главным экспертом краевого экспертно-криминалистического центра Сергеем Федяевым.

«Федеральный судья Павел Агафонов отметил, что своими действиями сотрудник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД Сергей Федяев причинил вред не только Валерию Бриниху, но и государству, которое теперь обязано возместить 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование», — написал в своем канале в Telegram адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Сабинин.

Как сообщали Юга.ру, директор Института региональных биологических исследований, известный в Адыгее эколог Валерий Бриних был обвинен в экстремизме после публикации его статьи «Молчание ягнят» об экологической ситуации в нескольких селах. По утверждениям местных жителей и экологов, сотрудники свинокомплекса сбрасывают навоз в лагуны, откуда он попадает в реку Камлу, которая разносит отходы по селам. В публикации автор упрекнул местных жителей в пассивности и нежелании бороться за свои права.

Бриниху предъявили обвинение по экстремизму в отношении национальной группы «адыгейцы» — якобы он разжигал рознь между русскими и адыгейцами. Делавший заключение эксперт заявил, что слово «ягненок» несет отрицательное содержание, так как наследует признаки слова «овца», которое можно применить к адыгейской женщине. Следовательно, слово «ягнята» оскорбляет всех адыгейских женщин.

Позже был проведен ряд экспертиз, которые не выявили в статье признаков экстремизма, и прокуратура попросила исключить материал из списка экстремистских. Прокурор Майкопа принес извинения экологу за незаконное уголовное преследование.

В апреле 2018 года суд Майкопа удовлетворил иск автора статьи «Молчание ягнят» о взыскании с Минфина 1 млн рублей морального ущерба.