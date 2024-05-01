Запуск ежедневных электричек между Анапой и Темрюком отложили

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александра Попова, unsplash.com
    © Фото Александра Попова, unsplash.com

Запуск пригородных поездов между Анапой и Темрюком отложили по техническим причинам

Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.

«На данный момент наш партнер ФГУП «Крымская железная дорога» не может обеспечить курсирование подвижного состава на участке. Уверены, в ближайшее время, получив гарантии от Крымской железной дороги, мы сможем сообщить новую дату», — сказал гендиректор компании-перевозчика Иван Шерстобоев.

Уточняется, что пассажирам вернут средства за купленные билеты. Дату запуска электричек сообщат дополнительно.

Напомним, в середине апреля появилась информация, что с 1 мая по 30 сентября на участке Анапа — Темрюк ежедневно будет ходить электричка. Поезд № 6817/6818 будет выезжать из Анапы в 05:27. В Темрюке пассажиры будут в 17:49.

Как писали Юга.ру, с 27 мая будет ходить сезонный поезд №465/466 сообщением Астрахань — Имеретинский курорт. На маршруте запланированы остановки в Волгограде, Волгодонске, Краснодаре, Туапсе, Сочи, Адлере.

Анапа РЖД Темрюкский район

Новости

В Анапе начали работать 25 туристических полицейских
В Сочи пройдет байкерский рок-фестиваль «Без понтов»
В Анапе пройдет фестиваль «Виноград» (18+). Раньше он назывался по-другому
На Эльбрусе начали снимать фильм
«Фантастика!» Сергей Безруков побывал в Японском саду парка «Краснодар»
Запуск ежедневных электричек между Анапой и Темрюком отложили

Лента новостей

Что посмотреть в Сочи
27 апреля, 10:44
Что посмотреть в Сочи
Музей-бар, водопады, ресторан с видом на горы и еще 3 классных места
Вязкий газон в Самаре и эмоции футболистов
29 апреля, 16:01
Вязкий газон в Самаре и эмоции футболистов
Разбор матча «Краснодара» с «Крыльями Советов»
IT в Сочи: репортаж из айти-центра, где работают будто отдыхают
26 апреля, 11:25
IT в Сочи: репортаж из айти-центра, где работают будто отдыхают

Реклама на сайте