Запуск ежедневных электричек между Анапой и Темрюком отложили

Запуск пригородных поездов между Анапой и Темрюком отложили по техническим причинам

Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.

«На данный момент наш партнер ФГУП «Крымская железная дорога» не может обеспечить курсирование подвижного состава на участке. Уверены, в ближайшее время, получив гарантии от Крымской железной дороги, мы сможем сообщить новую дату», — сказал гендиректор компании-перевозчика Иван Шерстобоев.

Уточняется, что пассажирам вернут средства за купленные билеты. Дату запуска электричек сообщат дополнительно.

Напомним, в середине апреля появилась информация, что с 1 мая по 30 сентября на участке Анапа — Темрюк ежедневно будет ходить электричка. Поезд № 6817/6818 будет выезжать из Анапы в 05:27. В Темрюке пассажиры будут в 17:49.