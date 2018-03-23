В Ростове перед ЧМ откроется новый приют для животных

В Ростове 1 мая откроется новый центр безнадзорных животных, к ЧМ в городе будет усилена работа по их отлову

Как сообщает пресс-служба городской администрации, к 1 мая будут приобретены и установлены вольеры для собак и блок-модули для персонала центра. Центр будет носить временный характер, его цель — решить проблему с размещением безнадзорных животных в преддверии и во время игр чемпионата. После окончания ЧМ будет построен полномасштабный новый центр.

В течение мая часть животных, содержащихся в старом центре, переведут в новый. Кроме того, будет усилена работа по отлову безнадзорных животных.

Сейчас в Ростове есть Центр безнадзорных животных на улице Портовой, где содержатся около 300 собак. Из-за его маленькой площади и вместимости, региональные власти решили создать новый приют. Прежний центр будет использоваться в качестве карантинного. Там животные будут проходить первичный осмотр и недельный карантин, после чего переводиться в новый приют.

Как писали Юга.ру, в городах мундиаля живет около 2 млн беспризорных животных. В прошлом году люди стали сообщать властям о сворах агрессивных собак и негуманной борьбе с бездомными животными.