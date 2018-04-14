В Новороссийске нашли участок под строительство приюта для животных

В Новороссийске планируют построить приют для бездомных животных

«Выбор территории продиктован основными требованиями к подобным строениям: удаленность от жилых построек, чтобы не мешал шум от животных, доступность объекта должна позволить всем желающим легко добраться к нему, наличие парковочной площадки. Предполагается, приют будет включать в себя вольеры для собак и кошек, административно-хозяйственные блоки и капитальное ограждение», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Площадку под строительство размером в 2,5 га нашли в поселке Убых.

В начале апреля на строительство из городского бюджета выделили 17 млн рублей. На эти деньги планируют обустроить территорию, установить ограждение, хозяйственные блоки и несколько вольеров. Остальные постройки будут возводить по мере поступления денег. До конца апреля будет объявлен конкурс для определения подрядной организации.

Оператором программы по возведению приюта для бездомных животных в Новороссийске определено МКУ «Управление строительства» администрации города.