На Кубани завели еще одно дело о гибели людей в результате паводка
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в Апшеронском районе во время ливней
По данным следствия, в Хадыженке после стихии обнаружили тело 68-летнего мужчины в его доме. Позже в домах в станице Кабардинской были найдены тела 74-летнего и 68-летнего мужчин, а также 86-летней женщины.
«По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть граждан наступила в результате асфиксии при утоплении в воде», — отметили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Как сообщали Юга.ру, в Апшеронском, Туапсинском районах и Сочи 24-25 октября прошли сильные дожди, в результате подтопило 30 населенных пунктов.
Всего в результате паводка погибли шесть человек. Ранее уголовное дело по аналогичной статье возбудили по факту жертв в Туапсинском районе.
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