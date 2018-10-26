Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух жителей Туапсинского района во время ливней

По данным следствия, 24 октября после сильных ливней в Туапсинском районе в селе Кривенковском нашли тело 71-летней женщины возле ее частного дома. Позже в затопленной квартире на первом этаже обнаружили 81-летнего мужчину. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что они утонули в воде.

Также в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении в Туапсе 67-летней местной жительницы, которая упала в водосточную яму, после чего ее унесло течением. Ее до сих пор разыскивают.

Следственный отдел по Туапсе возбудил уголовное дело пор ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи 24 октября прошли сильные дожди, в результате подтопило 30 населенных пунктов. В селе Цыпка обрушилась часть автодорожного моста. Власти ввели в Туапсинском районе режим ЧС.