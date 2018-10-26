СК возбудил уголовное дело о гибели двух человек во время ливней в Туапсинском районе

Краснодарский край

Распечатать

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух жителей Туапсинского района во время ливней

По данным следствия, 24 октября после сильных ливней в Туапсинском районе в селе Кривенковском нашли тело 71-летней женщины возле ее частного дома. Позже в затопленной квартире на первом этаже обнаружили 81-летнего мужчину. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что они утонули в воде. 

Читайте также:

Также в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении в Туапсе 67-летней местной жительницы, которая упала в водосточную яму, после чего ее унесло течением. Ее до сих пор разыскивают

Следственный отдел по Туапсе возбудил уголовное дело пор ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи 24 октября прошли сильные дожди, в результате подтопило 30 населенных пунктов. В селе Цыпка обрушилась часть автодорожного моста. Власти ввели в Туапсинском районе режим ЧС. 

По последней информации, на Кубани в результате паводка погибло шесть человек. 

Следственный комитет смерть Стихийные бедствия Туапсинский район

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

СК возбудил уголовное дело о гибели двух человек во время ливней в Туапсинском районе
В Мостовском районе легковой автомобиль врезался в грузовик, один человек погиб
В краснодарских гостиницах разместили более 800 пассажиров поездов, задержанных из-за подтоплений
Умер Николай Караченцов
В Сочи восстанавливают автомобильное движение и подачу воды в пострадавших от дождей районах
Усиленный режим охраны учебных заведений в Керчи продлили на месяц

Лента новостей

Статьи

Ливни и подтопления в Туапсе, Сочи, Апшеронске. Фото и видео из соцсетей

Статьи

«Не вижу ничего плохого, если адвокаты будут заниматься политикой»

Первое большое интервью с Михаилом Беньяшом после освобождения под залог

Статьи

Бесплатный йога-марафон, дегустация кофе, интенсив по растяжке

Чем заняться в выходные 27 и 28 октября. Обзор Эволюции Юга.ру

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале