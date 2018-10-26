На Кубани госпитализировали 13 пострадавших в результате подтоплений

В Краснодарском крае 26 октября продолжают оказывать помощь пострадавшим во время ливней и подтоплений

Общее количество обратившихся за медицинской помощью составляет 50 человек, из них 11 детей. Также среди них были две беременные женщины, одна из которых уже родила ребенка. Всего госпитализировали 13 человек.

В районах, где ликвидируют последствия стихии, развернуты муниципальные оперативные штабы. При них работают телефонные горячие линии. Жители могут позвонить по номерам:

в Туапсинском районе — 8 (86167) 253-90, 8 (86167) 203-81,

в Апшеронском районе — 8 (918) 012-83-02,

в Сочи — 8 (988) 285-99-95.

Медики дежурят в пунктах временного размещения и на платформах железнодорожных станций.

Во всех районах, пострадавших от ЧС, создали резервы вакцин для профилактики гепатита А, дизентерии, брюшного тифа. Работают прививочные бригады. Врачи проводят подворные обходы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.