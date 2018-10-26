На Кубани госпитализировали 13 пострадавших в результате подтоплений
В Краснодарском крае 26 октября продолжают оказывать помощь пострадавшим во время ливней и подтоплений
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Общее количество обратившихся за медицинской помощью составляет 50 человек, из них 11 детей. Также среди них были две беременные женщины, одна из которых уже родила ребенка. Всего госпитализировали 13 человек.
В районах, где ликвидируют последствия стихии, развернуты муниципальные оперативные штабы. При них работают телефонные горячие линии. Жители могут позвонить по номерам:
- в Туапсинском районе — 8 (86167) 253-90, 8 (86167) 203-81,
- в Апшеронском районе — 8 (918) 012-83-02,
- в Сочи — 8 (988) 285-99-95.
Медики дежурят в пунктах временного размещения и на платформах железнодорожных станций.
Во всех районах, пострадавших от ЧС, создали резервы вакцин для профилактики гепатита А, дизентерии, брюшного тифа. Работают прививочные бригады. Врачи проводят подворные обходы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, на Кубани в результате сильных ливней 24 октября оказались подтопленными 30 поселков и городов в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. Вечером 25 октября губернатор края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона.
Министр ГО и ЧС края Сергей Капустин 26 октября сообщил, что погибли шесть человек. В правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении в Туапсе 67-летней жительницы, которая упала в водосточную яму, после чего ее унесло течением. Также в селе Цыпка полицейские ищут пропавшего после ливней мужчину.
Кондратьев поручил зарезервировать в бюджете 1 млрд рублей на выплаты пострадавшим от подтопления. Они получат от 10 до 100 тыс. рублей компенсации.
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Цитаты из выступления в эфире в эфире радиостанции «Говорит Москва»
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