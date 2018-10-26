Последствия стихии в Сочи и Туапсинском районе ликвидируют 80 бригад энергетиков

Аварийно-восстановительные бригады дочернего предприятия ПАО «Кубаньэнерго» 25 и 26 октября устранили большую часть нарушений на электросетях в Сочи и Туапсинском районе

Всего к ликвидации последствий стихии привлечены 80 бригад «Кубаньэнерго». Это 320 сотрудников и 120 спецмашин.

В зоне ответственности сочинского филиала «Кубаньэнерго» стихия нарушила работу 38 линий электропередачи. Из строя вышли более 450 трансформаторных пунктов. В результате без света остались более 33 тыс. потребителей и 31 социально значимого объекта.

Для безопасности населения энергетики в ручном режиме отключили электроустановки на подтопленных территориях. Социально значимые объекты энергетики на время ремонта подключали к резервным источникам сетей электроснабжения. Бытовым потребителям электричество подавали по резервным схемам, сообщили в пресс-службе компании «Кубаньэнерго».

Уточняется, что к вечеру 25 октября число обесточенных потребителей сократилось в три раза. Электроснабжение полностью восстановили в центре Сочи и Адлера, в микрорайонах Хоста, Кудепста, Мацеста, в поселке Красная Поляна, на большей территории Туапсе и Лазаревского района.

По данным на 9:30, без света остаются около 6,5 тыс. жителей поселков Туапсинского района, а также Лазаревского района Сочи. Там ранее эвакуировали большинство населения. При возобновлении автомобильного движения специалисты планируют завершить восстановительные работы — ориентировочно до конца суток 26 октября. После этого потребителям полностью вернут подачу электричества.