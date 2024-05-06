Во Владикавказе впервые пройдет фестиваль спаржи

Северная Осетия

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  • © Фото Racool_studio, Freepik.com
    © Фото Racool_studio, Freepik.com

Во Владикавказе в начале июня пройдёт первый в Северной Осетии фестиваль спаржи (12+)

Его проведут в Центральном парке культуры и отдыха имени Хетагурова. Фестиваль направлен на популяризацию локальных продуктов среди жителей и гостей республики.

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В мероприятии примут участие более 10 ресторанов и кафе. Заведения общепита разработают специальное меню, главным ингредиентом которого станет спаржа, сообщает пресс-служба городской администрации. Также для гостей подготовят кулинарную площадку, на которой можно будет попробовать блюда, приготовленные молодыми шеф-поварами.

По словам начальника Управления культуры мэрии города Руслана Марзоева, фестиваль спаржи должен стать первым в череде новых гастрономических событий, которые появятся в Северной Осетии и станут одним из драйверов развития республики.

Как писали Юга.ру, в Сочи 14 и 15 июня состоится байкерский рок-фестиваль «Без понтов». Любители мотоциклов и музыки соберутся в автокемпинге, который находится в 100 метрах от Чёрного моря и 50 метрах от устья реки Аше. Заявлены выступления нескольких трибьют- и кавер-групп.

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Во Владикавказе впервые пройдет фестиваль спаржи

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