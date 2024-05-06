Во Владикавказе впервые пройдет фестиваль спаржи

Во Владикавказе в начале июня пройдёт первый в Северной Осетии фестиваль спаржи (12+)

Его проведут в Центральном парке культуры и отдыха имени Хетагурова. Фестиваль направлен на популяризацию локальных продуктов среди жителей и гостей республики.

В мероприятии примут участие более 10 ресторанов и кафе. Заведения общепита разработают специальное меню, главным ингредиентом которого станет спаржа, сообщает пресс-служба городской администрации. Также для гостей подготовят кулинарную площадку, на которой можно будет попробовать блюда, приготовленные молодыми шеф-поварами.

По словам начальника Управления культуры мэрии города Руслана Марзоева, фестиваль спаржи должен стать первым в череде новых гастрономических событий, которые появятся в Северной Осетии и станут одним из драйверов развития республики.