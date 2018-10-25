Энергоснабжение в Туапсе и Сочи восстанавливают после стихии более 300 специалистов

Аварийно-восстановительные бригады ПАО «Кубаньэнерго» 25 октября устраняют нарушения электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате ливней

Персонал компании перевели на усиленный режим работы. В восстановительных работах задействованы около 30 бригад: более 110 человек и 37 спецмашин, сообщили в пресс-службе компании.

Дополнительно в сочинский филиал «Кубаньэнерго» направили 39 бригад из соседних отделений компании. Это около 200 человек и 59 единиц спецтехники. Отмечается, что персонал подготовлен к работе в сложных метеоусловиях и оснащен необходимыми материалами.

Уточняется, что в Туапсинском и Адлерском районах зафиксированы нарушения в работе основной и распределительной сети. Сейчас энергетики подают электричество потребителям по резервным схемам. Внимание уделяют обеспечению надежного энергоснабжения социально значимых объектов. Ситуацию контролирует оперативный штаб ПАО «Россети».

Энергетики взаимодействуют с метеорологическими службами, региональными подразделениями МЧС, смежными электросетевыми компаниями, властью. Рабочие проводят дополнительный обход и осмотр оборудования подстанций и линий электропередачи, попавших в зону подтопления.

Жители при необходимости могут обращаться по телефону: 8 (800) 100-15-52.