Скайпарк Сочи организует забег по Ахштырскому ущелью

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Забег Skypark Trail по естественному рельефу пройдет 11 мая в Ахштырском ущелье Сочи. Регистрация участников открыта до 8 мая

В Скайпарке Сочи 11 мая пройдет Skypark Trail — забег по естественному рельефу длиной 7 километров с перепадом высот 600 метров в Ахштырском ущелье. Организаторы марафона — Скайпарк и Федерация легкой атлетики Сочи, забег пройдет при поддержке администрации.

«Учасников ждет маршрут по цветущему колхидскому лесу с видом на горную реку, пещеру и ручьи. Спортсмены бегут по Сочинскому нацпарку к Форелевому хозяйству, оттуда через подвесной мостик перебегают на другой берег Мзымты, поднимаются вверх по Корабельным скалам, пробегают к карьеру и финишируют с видом на мост «Скайбридж», — сообщили организаторы.

  • © Схема: t.me/KalininaSvetlana_Vladimirovna/5457
    © Схема: t.me/KalininaSvetlana_Vladimirovna/5457

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В забеге могут принять участие не только взрослые, но и дети. Skypark Trail 2024 предусматривает детские, юношеские и взрослые старты. Регистрация открыта на сайте до 8 мая.

Для участия необходимо предоставить медицинскую справку и страховку. Участники должны быть в спортивной форме и обуви.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре и Сочи стартовала регистрация на благотворительный летний забег.

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Скайпарк Сочи организует забег по Ахштырскому ущелью
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