Скайпарк Сочи организует забег по Ахштырскому ущелью

В Скайпарке Сочи 11 мая пройдет Skypark Trail — забег по естественному рельефу длиной 7 километров с перепадом высот 600 метров в Ахштырском ущелье. Организаторы марафона — Скайпарк и Федерация легкой атлетики Сочи, забег пройдет при поддержке администрации.

«Учасников ждет маршрут по цветущему колхидскому лесу с видом на горную реку, пещеру и ручьи. Спортсмены бегут по Сочинскому нацпарку к Форелевому хозяйству, оттуда через подвесной мостик перебегают на другой берег Мзымты, поднимаются вверх по Корабельным скалам, пробегают к карьеру и финишируют с видом на мост «Скайбридж», — сообщили организаторы.