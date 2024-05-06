Скайпарк Сочи организует забег по Ахштырскому ущелью
Забег Skypark Trail по естественному рельефу пройдет 11 мая в Ахштырском ущелье Сочи. Регистрация участников открыта до 8 мая
В Скайпарке Сочи 11 мая пройдет Skypark Trail — забег по естественному рельефу длиной 7 километров с перепадом высот 600 метров в Ахштырском ущелье. Организаторы марафона — Скайпарк и Федерация легкой атлетики Сочи, забег пройдет при поддержке администрации.
«Учасников ждет маршрут по цветущему колхидскому лесу с видом на горную реку, пещеру и ручьи. Спортсмены бегут по Сочинскому нацпарку к Форелевому хозяйству, оттуда через подвесной мостик перебегают на другой берег Мзымты, поднимаются вверх по Корабельным скалам, пробегают к карьеру и финишируют с видом на мост «Скайбридж», — сообщили организаторы.
В забеге могут принять участие не только взрослые, но и дети. Skypark Trail 2024 предусматривает детские, юношеские и взрослые старты. Регистрация открыта на сайте до 8 мая.
Для участия необходимо предоставить медицинскую справку и страховку. Участники должны быть в спортивной форме и обуви.
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