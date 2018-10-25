В населенных пунктах Сочи и Туапсинского района частично восстановили электроснабжение

Аварийно-восстановительные бригады ПАО «Кубаньэнерго» 25 октября продолжают устранять нарушения электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших от подтоплений

Электроснабжение части потребителей пострадавших населенных пунктов уже восстановили. Электричество появилось у жителей населенных пунктов Лоо, Головинка, Ахинтам, Большой Кичмай, Малый Кичмай, Беранда, Волковка, Калеж, Вишневка, Макопсе, Наджиго, Магри, Аше, Агой, Шаумян, Гойтх, Терзиян, Греческий, Красное, сообщили в пресс-службе компании.

Также электричество продолжают подавать по резервным схемам и с помощью альтернативных источников энергоснабжения. Для ликвидации последствий непогоды в Сочинском энергорайоне привлечены около 80 бригад «Кубаньэнерго». В них входят 320 человек и 120 спецтехники. Персонал подготовлен к работе в сложных метеоусловиях и оснащен необходимыми материалами.

При необходимости жители могут позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 100-15-52.