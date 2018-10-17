Росгвардия возьмет под охрану все школы и детсады Керчи

Сотрудники Росгвардии будут дежурить возле школ и детсадов в Керчи, где в политехническом колледже произошла стрельба и взрыв

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в разговоре с родственниками пострадавших. «Возле каждой школы с утра будут находиться двое вооруженных сотрудников Росгвардии, школ и детского сада города Керчь. Сегодня уже 100 сотрудников выехали из Симферополя по распоряжению штаба, который я возглавляю», — цитирует Аксенова РИА Новости. Ранее один из студентов политеха рассказал, что у входа в здание колледжа стоят металлоискатели, но охраны там нет. Поэтому оружие злоумышленнику удалось пронести беспрепятственно.