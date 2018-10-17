Росгвардия возьмет под охрану все школы и детсады Керчи

Крым

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Сотрудники Росгвардии будут дежурить возле школ и детсадов в Керчи, где в политехническом колледже произошла стрельба и взрыв

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в разговоре с родственниками пострадавших.

«Возле каждой школы с утра будут находиться двое вооруженных сотрудников Росгвардии, школ и детского сада города Керчь. Сегодня уже 100 сотрудников выехали из Симферополя по распоряжению штаба, который я возглавляю», — цитирует Аксенова РИА Новости.

Ранее один из студентов политеха рассказал, что у входа в здание колледжа стоят металлоискатели, но охраны там нет. Поэтому оружие злоумышленнику удалось пронести беспрепятственно.

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Как сообщали Юга.ру, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, также была слышна стрельба. Выяснилось, что в студентов стрелял 18-летний Владислав Росляков, студент четвертого курса учебного заведения. Он же накануне взрыва оставил в столовой рюкзак. После Росляков покончил с собой — его тело нашли в библиотеке колледжа.

Число жертв происшествия достигло 19, включая самого Рослякова, пострадали, по последним данным, около 40 человек. В Крыму объявили трехдневный траур. 

В Министерстве просвещения РФ заявили, что студентов колледжа  переведут в другие учебные заведения.

Образование Росгвардия Школа

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