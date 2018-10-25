Сотрудники Туапсинского порта помогли эвакуировать людей с подтопленной территории

Туапсинский морской торговый порт ликвидирует последствия сильного дождя, который прошел 24 октября

В связи со штормовым предупреждением, которое было объявлено накануне сильных ливней, привели в готовность ремонтные бригады. На предприятии проверили крепления навесного и подъемно-транспортного оборудования, работоспособность систем связи.

После того, как вечером начались сильные дожди, в порту ввели режим ЧС. На предприятии начал работать круглосуточный штаб для контроля ситуации, сообщили в пресс-службе ТМТП.

Во время стихии основные производственные объекты порта не пострадали. Однако на улице Горького потоком воды снесло секцию бетонного забора бывшего судоремонтного завода, также размыло пешеходную часть улицы. Сотрудники порта оградили поврежденный участок и выставили рядом дополнительный пост охраны.

От подтоплений пострадали и здания на улице Гагарина, принадлежащие ТМТП. Там находится трансформаторная подстанция. Ее заранее отключили в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Из зоны подтопления эвакуировали сотрудников порта и жителей, оказавшихся в этом районе во время стихии. Для ликвидации последствий подтопления направили пожарную машину, принадлежащую предприятию. Эвакуацию провели с помощью ковшового погрузчика. Пожарная техника и расчеты ТМТП дежурили у Сухогрузного района.

На усиленную вахту перешел портофлот ТМТП. Буксирами на внешний рейд вывели все транспортные суда. Экологический флот, оснащенный оборудованием для уборки акватории порта от бревен и мусора, перевели на усиленный режим работы.