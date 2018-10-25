На Кубани в зону подтопления направили 52 медицинские бригады

В Краснодарском крае организовали штаб министерства здравоохранения для работы в зоне подтоплений, вызванных ливнями 24 октября

Смотрите фоторепортаж: Последствия подтоплений в Туапсе

Штаб работает в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. Также привлечены специалисты Центра медицины катастроф. Всего работают 52 врачебно-сестринские бригады: 30 в Туапсинском, 15 в Апшеронском районе и 7 в поселке Лазаревском. Задействованы психолого-психиатрические бригады. В пресс-службе краевого минздрава сообщили, что служба скорой помощи полностью мобилизирована. Врачи проводят подворные обходы.

Как писали Юга.ру, 24 октября на Кубани прошли сильные ливни. Из-за этого подтопило 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. В результате стихии погибли два человека, еще трое пострадали.