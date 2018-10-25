В Апшеронске эвакуируют жителей из подтопленных домов
Спасатели и полиция Апшеронского района 25 октября помогают местным жителям покинуть подтопленные дома
Из-за высокого уровня воды в Апшеронском районе подтопило около 460 домов на улицах Горького, Ленина, Шаумяна, Лесной станицы Куринской, улицы Космонавтов, Железнодорожной, Береговой хутора Старый Куринский, улицы Заречной, Прусакова, Тоннельной поселка Станционный.
Сотрудники ГИБДД перекрыли мосты через реки Хадажку и Пшиш возле Хадыженска. Полицейские помогают в эвакуации местных жителей и обеспечивают охрану личных вещей людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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