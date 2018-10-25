В Апшеронске эвакуируют жителей из подтопленных домов

Краснодарский край

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Спасатели и полиция Апшеронского района 25 октября помогают местным жителям покинуть подтопленные дома

Из-за высокого уровня воды в Апшеронском районе подтопило около 460 домов на улицах Горького, Ленина, Шаумяна, Лесной станицы Куринской, улицы Космонавтов, Железнодорожной, Береговой хутора Старый Куринский, улицы Заречной, Прусакова, Тоннельной поселка Станционный.

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Сотрудники ГИБДД перекрыли мосты через реки Хадажку и Пшиш возле Хадыженска. Полицейские помогают в эвакуации местных жителей и обеспечивают охрану личных вещей людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

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Как писали Юга.ру, 24 октября в Краснодарском крае прошли сильные дожди, в Туапсинском районе подтопило несколько населенных пунктов, в селе Кривенковском эвакуировали жителей.

По последним данным, в Краснодарском крае в результате паводков пострадало 30 населенных пунктов. 

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