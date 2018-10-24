В Туапсинском районе спасатели эвакуируют людей из подтопленных домов

В селе Кривенковском 24 октября спасатели эвакуируют людей

Спасатели обследуют затопленные дома на улице Спорной, рассказал «Туапсинским вестям» заместитель начальника спасательной службы Туапсинского района Александр Крылов.

Как сообщали Юга.ру, в Туапсинском районе 24 октября сильный ливень затопил улицы. Очевидцы происшествия выложили видео потопа в социальные сети. На кадрах видно, как потоки воды сносят холодильники и препятствуют движению транспорта.

Ранее МЧС сообщило о том, что в районе подтопило сразу несколько железнодорожных станций.

В Туапсинском районе из-за подтопления ввели режим чрезвычайной ситуации.