В Туапсинском районе спасатели эвакуируют людей из подтопленных домов
Краснодарский край Валерия Дульская
В селе Кривенковском 24 октября спасатели эвакуируют людей
Спасатели обследуют затопленные дома на улице Спорной, рассказал «Туапсинским вестям» заместитель начальника спасательной службы Туапсинского района Александр Крылов.
Как сообщали Юга.ру, в Туапсинском районе 24 октября сильный ливень затопил улицы. Очевидцы происшествия выложили видео потопа в социальные сети. На кадрах видно, как потоки воды сносят холодильники и препятствуют движению транспорта.
Ранее МЧС сообщило о том, что в районе подтопило сразу несколько железнодорожных станций.
В Туапсинском районе из-за подтопления ввели режим чрезвычайной ситуации.
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