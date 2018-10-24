В СКР подтвердили гибель женщины в результате паводка под Туапсе

Краснодарский край

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Из-за паводка в Туапсинском районе Краснодарского края погибла жительница села Кривенковское

«Получена информация о гибели женщины в результате паводка на территории Кривенковского. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа», — цитирует «Интерфакс» сотрудника краевого управления СКР.

Проводится доследственная проверка. По неподтвержденным данным, женщина продавала цветы, ее смыл поток воды.

Как сообщали Юга.ру, ранее появилась информация, что тело обнаружили возле одного из подтопленных домов.

24 октября в Туапсинском районе за 6 часов выпало 119 мм осадков. В районе подтопило семь населенных пунктов и один — в соседнем Апшеронском районе. Также подтоплены водозаборы.

Спасатели эвакуировали из зоны подтопления более 160 человек. В районе затруднено движение транспорта, закрыто движение поездов из-за подтопления путей. Местами наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

В муниципалитете действует режим ЧС. Дожди на побережье продлятся до выходных, в крае объявили экстренное предупреждение. 

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