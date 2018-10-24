Из-за потопа в Туапсинском районе закрыто движение поездов

Краснодарский край

Распечатать

В Туапсинском районе 24 октября закрыли движение поездов из-за подтопления путей

В 16:08 на участке Греческий — Кривенковская закрыто движение поездов. Задержаны поезда:

  • № 804 сообщением Имеретинский курорт — Краснодар
  • № 803 сообщением Краснодар — Имеретинский курорт
  • № 242 сообщением Адлер — Иркутск
  • № 344 Адлер — Челябинск 

Кроме того, пригородный поезд № 6920 Туапсе — Горячий Ключ отменен, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

РЖД предпринимает меры по ликвидации последствий непогоды. Всю оперативную информацию о времени прибытия и возможных задержках поездов можно узнать по телефону 8 (800) 775-00-00.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе из-за сильных ливней произошли подтопления. В связи с этим в муниципалитете ввели режим ЧС. Спасатели начали эвакуацию людей из подтопленных домов.

Губернатор Вениамин Кондратьев прокомментировал сложившуюся ситуацию. Дорожники сообщили, что в Туапсинском районе трасса открыта для движения несмотря на режим ЧС. В селе Цыпка обрушилась часть автомобильного моста.

Погода Поезда РЖД Стихийные бедствия Туапсинский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Из-за потопа в Туапсинском районе закрыто движение поездов
На Дону за избиение человека до смерти осудили двух бывших военнослужащих
Гассиев проведет следующий бой в Краснодаре
В краснодарском ЗСК обсудили дополнительное выделение денег на охрану и восстановление лесов
Жителя Ростовской области подозревают в сексуальном насилии над 13-летней дочерью
Из-за подтоплений в Туапсинском районе эвакуировали два села

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале