Из-за потопа в Туапсинском районе закрыто движение поездов
В Туапсинском районе 24 октября закрыли движение поездов из-за подтопления путей
В 16:08 на участке Греческий — Кривенковская закрыто движение поездов. Задержаны поезда:
- № 804 сообщением Имеретинский курорт — Краснодар
- № 803 сообщением Краснодар — Имеретинский курорт
- № 242 сообщением Адлер — Иркутск
- № 344 Адлер — Челябинск
Кроме того, пригородный поезд № 6920 Туапсе — Горячий Ключ отменен, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
РЖД предпринимает меры по ликвидации последствий непогоды. Всю оперативную информацию о времени прибытия и возможных задержках поездов можно узнать по телефону 8 (800) 775-00-00.
Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе из-за сильных ливней произошли подтопления. В связи с этим в муниципалитете ввели режим ЧС. Спасатели начали эвакуацию людей из подтопленных домов.
Губернатор Вениамин Кондратьев прокомментировал сложившуюся ситуацию. Дорожники сообщили, что в Туапсинском районе трасса открыта для движения несмотря на режим ЧС. В селе Цыпка обрушилась часть автомобильного моста.
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