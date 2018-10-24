Из-за потопа в Туапсинском районе закрыто движение поездов

В Туапсинском районе 24 октября закрыли движение поездов из-за подтопления путей

РЖД предпринимает меры по ликвидации последствий непогоды. Всю оперативную информацию о времени прибытия и возможных задержках поездов можно узнать по телефону 8 (800) 775-00-00.

Кроме того, пригородный поезд № 6920 Туапсе — Горячий Ключ отменен, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В 16:08 на участке Греческий — Кривенковская закрыто движение поездов. Задержаны поезда:

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе из-за сильных ливней произошли подтопления. В связи с этим в муниципалитете ввели режим ЧС. Спасатели начали эвакуацию людей из подтопленных домов.

Губернатор Вениамин Кондратьев прокомментировал сложившуюся ситуацию. Дорожники сообщили, что в Туапсинском районе трасса открыта для движения несмотря на режим ЧС. В селе Цыпка обрушилась часть автомобильного моста.