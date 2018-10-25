На Кубани количество подтопленных населенных пунктов увеличилось до 16. Тысяча человек осталась без газа

В Краснодарском крае из-за ливней подтопило 16 населенных пунктов в Туапсинском, Лазаревском и Апшеронском районах, эвакуированы еще несколько десятков человек

Ранее в краевом управлении МЧС сообщали о семи подтопленных населенных пунктах в Туапсинском районе и одном — в Апшеронском, станице Куринской.

Позже в ведомстве уточнили, что в Апшеронском районе произошло частичное подтопление четырех населенных пунктов Куринского сельского поселения: помимо Куринской в зону подтопления попали пос. Станционный, хутор Старый Куринский и хутор Городок.

«В Апшеронском районе подтоплено 458 придворовых территорий. Проведена упредительная эвакуация 70 человек, в том числе 30 детей. Эвакуированное население размещено в ДК ст. Куринской», — отметили в МЧС.

К 22 часам в ведомство поступила информация о подтоплении придомовых территорий в Лазаревском районе Сочи. Частично в зону подтопления попали пять населенных пунктов: села Лоо, Вардане, Нижняя Хобза, Бзогу и пос. Дагомыс.

«В Лазаревском районе подтопило 27 придомовых территорий. Вода в дома не заходила. К 22:30 осадки прекратились, вода с придомовых территорий сошла», — добавили в управлении.

В 21:30 компания «Сочигоргаз» сообщила о порыве газовой трубы высокого давления через речку Западный Дагомыс в районе села Волковка.

«Произведено отключение газа. Ремонт будет организован по факту снижения уровня реки. Без газоснабжения остались, предварительно, 1000 жителей Волковки, 320 домов», — говорится в сообщении.