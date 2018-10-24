В селах Туапсинского района подтоплены водозаборы, местами отключен свет

На заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС в Туапсинском районе обсудили текущую ситуацию и алгоритм дальнейших действий

«Согласно новым данным, помимо домовладений подтоплены водозаборы в селах Кирпичном, Кривенковском, Георгиевском и Мессажае, отмечены также перебои с подачей электроэнергии в Шаумянском, Октябрьском, Вельяминовском и Георгиевском поселениях», — сообщил на заседании глава района Анатолий Русин.

По его словам, сейчас на объектах работают аварийно-восстановительные бригады коммунальщиков. В помощь им глава района распорядился доставить дополнительные световые башни.

Также Русин поручил организовать подвоз воды и продуктов в пострадавшие населенные пункты и создать мобильные группы для подворовых обходов, обследования домов и приема заявлений от жителей.

Глава района также отметил, что жителей района своевременно и заранее оповестили о надвигающейся непогоде.