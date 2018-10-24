В селах Туапсинского района подтоплены водозаборы, местами отключен свет
На заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС в Туапсинском районе обсудили текущую ситуацию и алгоритм дальнейших действий
«Согласно новым данным, помимо домовладений подтоплены водозаборы в селах Кирпичном, Кривенковском, Георгиевском и Мессажае, отмечены также перебои с подачей электроэнергии в Шаумянском, Октябрьском, Вельяминовском и Георгиевском поселениях», — сообщил на заседании глава района Анатолий Русин.
По его словам, сейчас на объектах работают аварийно-восстановительные бригады коммунальщиков. В помощь им глава района распорядился доставить дополнительные световые башни.
Также Русин поручил организовать подвоз воды и продуктов в пострадавшие населенные пункты и создать мобильные группы для подворовых обходов, обследования домов и приема заявлений от жителей.
Глава района также отметил, что жителей района своевременно и заранее оповестили о надвигающейся непогоде.
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Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе за 6 часов выпало 119 мм осадков. В районе подтопило семь населенных пунктов и один — в соседнем Апшеронском районе. Спасатели эвакуировали из зоны подтопления более 160 человек. В районе затруднено движение транспорта, закрыто движение поездов из-за подтопления путей.
В муниципалитете действует режим ЧС. Дожди на побережье продлятся до выходных, в крае объявили экстренное предупреждение.
В Туапсинском районе подтоплены семь населенных пунктов, людей эвакуировали
Дожди продлятся до выходных
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