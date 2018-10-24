Дорожное управление: Трасса в Туапсинском районе открыта для движения несмотря на режим ЧС

Краснодарский край

Распечатать

На федеральной трассе А147 в Туапсинском районе обеспечивают штатный режим проезда

Несмотря на большое количество выпавших и продолжающихся осадков, движение на дороге А147 Джубга — Сочи на участке Туапсинского района сохраняется в штатном режиме и без ограничений.

Затор на отрезке А147 в центре Туапсе связан с подтоплением примыкающих к основному ходу муниципальных улиц. Это затрудняет движение машин, которые едут с федеральной трассы, и приводит к образованию пробок, сообщили в пресс-службе Управления дорог «Черноморье».

В связи с действующим штормовым предупреждением и неблагоприятной погодной обстановкой Упрдор «Черноморье» рекомендует водителям временно воздержаться от поездок.

Как писали Юга.ру, 24 октября в Туапсе начался сильный ливень, город затопило. Из-за потопа в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. 

Дороги Погода Туапсинский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Ставрополье на дне озера нашли скелет человека
«В Туапсе очень серьезные подтопления». Кондратьев прокомментировал ситуацию в Туапсинском районе
Дорожное управление: Трасса в Туапсинском районе открыта для движения несмотря на режим ЧС
Менеджер Хабиба посоветовал МакГрегору заткнуться и торговать алкоголем
В Туапсинском районе спасатели эвакуируют людей из подтопленных домов
В Туапсинском районе ввели режим ЧС из-за потопа

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале