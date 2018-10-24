Дорожное управление: Трасса в Туапсинском районе открыта для движения несмотря на режим ЧС
На федеральной трассе А147 в Туапсинском районе обеспечивают штатный режим проезда
Несмотря на большое количество выпавших и продолжающихся осадков, движение на дороге А147 Джубга — Сочи на участке Туапсинского района сохраняется в штатном режиме и без ограничений.
Затор на отрезке А147 в центре Туапсе связан с подтоплением примыкающих к основному ходу муниципальных улиц. Это затрудняет движение машин, которые едут с федеральной трассы, и приводит к образованию пробок, сообщили в пресс-службе Управления дорог «Черноморье».
В связи с действующим штормовым предупреждением и неблагоприятной погодной обстановкой Упрдор «Черноморье» рекомендует водителям временно воздержаться от поездок.
Как писали Юга.ру, 24 октября в Туапсе начался сильный ливень, город затопило. Из-за потопа в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.
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