Более 20 семей попросили перевести их детей из колледжа в Керчи

Крым

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Семьи 22 учащихся Керченского политехнического колледжа после произошедшей трагедии попросили о переводе своих детей в другие учебные заведения

Об этом сообщил в своем фейсбуке глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя возобновление занятий в колледже. Всего в нем учатся 900 человек. 

«22 семьи изъявили желание перевести своих детей в другое учебное заведение. Всем будет оказана индивидуальная помощь, никто никого заставлять не будет — идем навстречу каждому без исключения», — написал Аксенов.

Он также поблагодарил преподавательский состав колледжа, «который, несмотря на боль утраты, смог мобилизовать учеников и выражает намерение продолжить учебу».

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Как сообщали Юга.ру, 17 октября 18-летний студент политеха Владислав Росляков открыл стрельбу по учащимся и устроил в колледже взрыв. После этого он покончил с собой. В результате ЧП погиб 21 человек — среди них и студенты, и преподаватели. Еще более 70 человек пострадали

Занятия в колледже возобновились 23 октября. Студенты занимаются в корпусах, которые не пострадали во время трагедии. В основном корпусе планируется провести капремонт.

Образование

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