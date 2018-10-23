Более 20 семей попросили перевести их детей из колледжа в Керчи

Семьи 22 учащихся Керченского политехнического колледжа после произошедшей трагедии попросили о переводе своих детей в другие учебные заведения

Об этом сообщил в своем фейсбуке глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя возобновление занятий в колледже. Всего в нем учатся 900 человек.

«22 семьи изъявили желание перевести своих детей в другое учебное заведение. Всем будет оказана индивидуальная помощь, никто никого заставлять не будет — идем навстречу каждому без исключения», — написал Аксенов.

Он также поблагодарил преподавательский состав колледжа, «который, несмотря на боль утраты, смог мобилизовать учеников и выражает намерение продолжить учебу».