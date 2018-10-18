Игроки «Анжи» хотели бойкотировать матч с ЦСКА из-за долгов по зарплате. Но передумали

Футболисты махачкалинского «Анжи» приняли решение выйти на домашний матч 11-го тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА, несмотря на невыплату им долгов по зарплате

Встреча пройдет 19 октября в Каспийске. В преддверии встречи игроки «Анжи» пригрозили не выйти на поле, если долги по заработной плате не будут погашены. Однако вечером 18 октября они выпустили заявление, в котором сообщили об отказе от бойкота. «Наша команда вместе с тренерским штабом приняла решение завтра выйти на матч с ЦСКА и в дальнейшем выполнять свою трудовую деятельность, мотивируя это тем, что после нашего общекомандного обращения к руководству не последовало никаких действий с их стороны. Мы поняли, что руководству клуба и республики безразлична судьба "Анжи" и дальнейшее существование клуба», — цитирует заявление клуба «Чемпионат».

При этом игроки подчеркнули, что надеются на то, что найдутся люди, которые помогут команде. «Мы приняли решение играть за наше имя, наше будущее, за тренерский штаб, за болельщиков и за всех людей, которым не безразлична судьба "Анжи"», — сказано в обращении. Генеральный директор клуба Олег Флегонтов, комментируя ситуацию агентству ТАСС днем 18 октября, заявил, что руководство ФК не смогло начать погашение задолженностей по зарплате перед футболистами в установленный ими срок. Он сообщил, что сегодня перед тренировкой с игроками встретился президент «Анжи» Осман Кадиев, спортивный директор клуба и главный тренер. «Можно много чего обещать, но к сожалению, ничего из наших обещаний выполнено не было. Как генеральный директор на текущий момент я могу сказать, что сегодня мы им точно ничего не заплатим, поставленное условие не выполнено. Как поступят в этой ситуации футболисты, я прогнозировать не могу», — сказал Флегонтов.