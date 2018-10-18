Игроки «Анжи» хотели бойкотировать матч с ЦСКА из-за долгов по зарплате. Но передумали
Футболисты махачкалинского «Анжи» приняли решение выйти на домашний матч 11-го тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА, несмотря на невыплату им долгов по зарплате
Встреча пройдет 19 октября в Каспийске. В преддверии встречи игроки «Анжи» пригрозили не выйти на поле, если долги по заработной плате не будут погашены. Однако вечером 18 октября они выпустили заявление, в котором сообщили об отказе от бойкота.
«Наша команда вместе с тренерским штабом приняла решение завтра выйти на матч с ЦСКА и в дальнейшем выполнять свою трудовую деятельность, мотивируя это тем, что после нашего общекомандного обращения к руководству не последовало никаких действий с их стороны. Мы поняли, что руководству клуба и республики безразлична судьба "Анжи" и дальнейшее существование клуба», — цитирует заявление клуба «Чемпионат».
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При этом игроки подчеркнули, что надеются на то, что найдутся люди, которые помогут команде.
«Мы приняли решение играть за наше имя, наше будущее, за тренерский штаб, за болельщиков и за всех людей, которым не безразлична судьба "Анжи"», — сказано в обращении.
Генеральный директор клуба Олег Флегонтов, комментируя ситуацию агентству ТАСС днем 18 октября, заявил, что руководство ФК не смогло начать погашение задолженностей по зарплате перед футболистами в установленный ими срок. Он сообщил, что сегодня перед тренировкой с игроками встретился президент «Анжи» Осман Кадиев, спортивный директор клуба и главный тренер.
«Можно много чего обещать, но к сожалению, ничего из наших обещаний выполнено не было. Как генеральный директор на текущий момент я могу сказать, что сегодня мы им точно ничего не заплатим, поставленное условие не выполнено. Как поступят в этой ситуации футболисты, я прогнозировать не могу», — сказал Флегонтов.
Напомним, в качестве почетного гостя на игру «Анжи» — ЦСКА приглашен дагестанский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Ему будет предоставлено право первым ударить по мячу. В своих соцсетях он отметил, что сейчас клубу как никогда нужна поддержка.
Как сообщали Юга.ру, «Анжи» оказался в тяжелой финансовой ситуации перед стартом чемпионата России, лишившись поддержки со стороны спонсоров. Клуб попросил минфин Дагестана о финансировании в размере 296,7 млн рублей, однако ведомство отказало, так как общественные организации должны осуществлять свое содержание «за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности». После гендиректор «Анжи» Олег Флегонтов обратился к главе правительства республики, поставив под сомнение дальнейшее выступление клуба в РПЛ.
В конце августа стало известно о подписании клубом спонсорского соглашения с компанией «Денеб» — производителем безалкогольных напитков. Однако, по словам представителей «Анжи», поддержка единственного спонсора незначительна и покрывает не более 2% расходов клуба.
Сейчас долги клуба превышают 300 млн рублей, задержки по зарплатам достигают семи месяцев.
В турнирной таблице чемпионата России «Анжи» после десяти туров занимает 11-е место, набрав десять очков.
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