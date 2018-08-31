ФК «Анжи» нашел спонсора
Футбольный клуб «Анжи» подписал соглашение о сотрудничестве с официальным спонсором — компанией «Денеб»
«Денеб» — один из крупнейших производителей безалкогольных напитков на Северном Кавказе. Ранее у клуба и компании было партнерство в течение нескольких лет, сотрудничество приостановили в 2017 год.
Гендиректор клуба Олег Флегонтов сказал, что в «Анжи» рады возобновлению сотрудничества и благодарны руководству «Денеб», что в тяжелый для клуба момент оно повернулось к футболистам лицом и поддержало команду, сообщает «Это Кавказ».
Как сообщали Юга.ру, перед стартом чемпионата России «Анжи» оказался в тяжелой финансовой ситуации, лишившись поддержки со стороны спонсоров. Минфин Дагестана тоже отказал в финансовой помощи, так как общественные организации должны осуществлять свое содержание «за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности». Из-за финансовых проблем «Анжи» базируется в подмосковном Подольске.
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