ФК «Анжи» нашел спонсора

Футбольный клуб «Анжи» подписал соглашение о сотрудничестве с официальным спонсором — компанией «Денеб»

«Денеб» — один из крупнейших производителей безалкогольных напитков на Северном Кавказе. Ранее у клуба и компании было партнерство в течение нескольких лет, сотрудничество приостановили в 2017 год.

Гендиректор клуба Олег Флегонтов сказал, что в «Анжи» рады возобновлению сотрудничества и благодарны руководству «Денеб», что в тяжелый для клуба момент оно повернулось к футболистам лицом и поддержало команду, сообщает «Это Кавказ».