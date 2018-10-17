СК России возбудил уголовное дело после взрыва в Керчи
Следственный комитет РФ 17 октября возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже
Расследовать дело будет центральный аппарат ведомства. На место происшествия направили следователей и криминалистов из Москвы, сообщает представитель следственного комитета России Светлана Петренко в твиттере ведомства.
По какой статье возбудили уголовное дело — не уточняется.
По факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже возбуждено уголовное дело. Председатель СК России поручил принять его к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы.— Следственный комитет (@sledcom_rf) October 17, 2018
Офиц. представитель СКР
С. Петренко
Как писали Юга.ру, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. По предварительной информации, погибли 10 человек, еще 50 пострадали.
В инфоцентре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что в колледже сработало взрывное устройство. Очевидцы рассказали местным СМИ, что перед взрывом была стрельба.
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