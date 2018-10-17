СК России возбудил уголовное дело после взрыва в Керчи

Крым

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Следственный комитет РФ 17 октября возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже

Расследовать дело будет центральный аппарат ведомства. На место происшествия направили следователей и криминалистов из Москвы, сообщает представитель следственного комитета России Светлана Петренко в твиттере ведомства. 

По какой статье возбудили уголовное дело — не уточняется. 

Как писали Юга.ру, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. По предварительной информации, погибли 10 человек, еще 50 пострадали. 

В инфоцентре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что в колледже сработало взрывное устройство. Очевидцы рассказали местным СМИ, что перед взрывом была стрельба. 

Происшествия Следственный комитет Терроризм

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