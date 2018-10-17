СК России возбудил уголовное дело после взрыва в Керчи

Следственный комитет РФ 17 октября возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже

Расследовать дело будет центральный аппарат ведомства. На место происшествия направили следователей и криминалистов из Москвы, сообщает представитель следственного комитета России Светлана Петренко в твиттере ведомства.

По какой статье возбудили уголовное дело — не уточняется.

По факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже возбуждено уголовное дело. Председатель СК России поручил принять его к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы.



Офиц. представитель СКР

С. Петренко — Следственный комитет (@sledcom_rf) October 17, 2018

Как писали Юга.ру, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. По предварительной информации, погибли 10 человек, еще 50 пострадали.