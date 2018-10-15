Нурмагомедов посетит матч «Анжи» — ЦСКА и первым ударит по мячу

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 19 октября посетит игру махачкалинского «Анжи» с московским ЦСКА

Об этом дагестанский боец 15 октября написал в своем инстаграме.

«Уважаемые болельщики, 19 октября в 16:00 увидимся на стадионе "Анжи Арена", на матче нашего родного клуба "Анжи". Приходите, будет много интересного, соперник у нас непростой, московский ЦСКА. Нашей команде нужна поддержка как никогда», — сказано в публикации.

Матч «Анжи» — ЦСКА пройдет 19 октября в Каспийске на стадионе хозяев. Игра начнется в 18:00.

Перед началом матча состоится чествование Нурмагомедова. Также чемпион UFC нанесет символический удар по мячу перед стартом игры. Клуб разыграет среди болельщиков сувениры с автографом Нурмагомедова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Анжи».

Президент клуба Осман Кадиев рассказал, что помимо чествования дагестанского бойца перед игрой с ЦСКА состоится небольшой концерт.

«На стадионе будут дети из нашей академии, с кадетских корпусов и студенты вузов», — цитирует Sports.ru Кадиева.

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Как сообщали Юга.ру, Нурмагомедов 8 октября встретился с болельщиками на стадионе «Анжи» в Каспийске, куда пришли более 15 тыс. человек. Чемпион показал свой пояс и рассказал о прошедшем бое с ирландцем Конором МакГрегором. Напомним, поединок состоялся в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе и закончился уверенной победой дагестанца.