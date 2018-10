Нурмагомедов посетит матч «Анжи» — ЦСКА и первым ударит по мячу

View this post on Instagram

Уважаемые болельщики. 19 октября в 16:00 увидимся на стадионе АнжиАрена, на матче нашего родного клуба @fc_anji Приходите, будет много интересного, соперник у нас не простой, московский ЦСКА. Нашей команде нужна поддержка как никогда. Помню в 2001 году я 2 раза обошёл стадион Динамо, чтоб как-нибудь зайти на стадион, потому что не было денег на билет, а поболеть за Анжи очень хотел, в итоге я нашёл знакомого, его звали Газияв, мы тренировались с ним вместе в одном зале вольной борьбы ШВСМ, он в старшей группе со сборниками, я с молодыми, и он меня запустил без денег)))) сидячих мест не было, смотрел 90 мин стоя. Прошло почти 20 лет, и многое поменялось, Алхамдулиллах. #Газиявтыгде