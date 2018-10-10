В Кавказском заповеднике обнаружили редких птиц — кекликов

Сотрудники Кавказского заповедника во время наблюдений в Азиатской и Каменистой балке обнаружили редких птиц

В заповеднике 10 октября рассказали, что исследователи отчетливо услышали квохтанье кекликов вечером. Это птицы из семейства фазановых, которых за 12 лет работы в заповеднике специалистам увидеть не приходилось.

По словам научных сотрудников, это редкие на Западном Кавказе птицы, проникающие в заповедник с востока, вероятно, только при удачных погодных условиях. Ученые считают, что их появлению предшествовала теплая малоснежная зима.

Кроме того, в районе хребта Сергиев Гай сотрудники заповедника зафиксировали пролет хищных птиц. В основном стаями, до 50 птиц, летели канюки. Но иногда встречались черные коршуны, перепелятники, малые подорлики.

«Вместе с потоком мигрантов в небе кружили и местные птицы — белоголовые сипы, бородачи, черные грифы, беркуты. Казалось, что их привлекает поток летящих на юг птиц, им хочется присоединиться и пролететь за компанию несколько километров. Пролет шел весь день. Всего насчитали почти 600 канюков. Коллеги, находившиеся на учете в других районах заповедника, отмечали, что в этот день пролет хищных птиц шел и у них», — заключили в заповеднике.