В краснодарском «Сафари-парке» появился птенец краснокнижного японского журавля
В июне в «Сафари-парке» Краснодара родился краснокнижный японский журавль, появления которого ждали несколько лет
Птенец появился благодаря работе орнитологов зоопарка, которые вмешались в естественные процессы высиживания, сообщили Юга.ру в пресс-службе «Сафари-парка».
Пару краснокнижных японских журавлей привезли в Краснодар из Окского заповедника десять лет назад, последние четыре года они делали кладку. В начале июня на свет появился первый птенец.
В пресс-службе пояснили, что после появления птенца его родители ведут себя агрессивно, защищают его и не подпускают людей. Сейчас птенец крепко стоит на ногах, чувствует себя хорошо. Увидеть его могут любые желающие посетители парка.
Сотрудники зоопарка не сразу решились рассказать о рождении птенца, так как детеныши японских журавлей часто гибнут на ранних сроках жизни.
В пресс-службе «Сафари-парка» добавили, что скоро посетители смогут посмотреть на знаменитую капибару Илона, которую привезли в парк из Калининградского заповедника. Сейчас животное привыкает к новым климатическим условиям.
Как сообщали Юга.ру, ранее появилась информация, что калининградский капибара Илон поселится на ферме в Северском районе.
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