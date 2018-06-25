В краснодарском «Сафари-парке» появился птенец краснокнижного японского журавля

Краснодарский край

Распечатать

В июне в «Сафари-парке» Краснодара родился краснокнижный японский журавль, появления которого ждали несколько лет

Читайте также:

Птенец появился благодаря работе орнитологов зоопарка, которые вмешались в естественные процессы высиживания, сообщили Юга.ру в пресс-службе «Сафари-парка».

Пару краснокнижных японских журавлей привезли в Краснодар из Окского заповедника десять лет назад, последние четыре года они делали кладку. В начале июня на свет появился первый птенец.

В пресс-службе пояснили, что после появления птенца его родители ведут себя агрессивно, защищают его и не подпускают людей. Сейчас птенец крепко стоит на ногах, чувствует себя хорошо. Увидеть его могут любые желающие посетители парка.

Сотрудники зоопарка не сразу решились рассказать о рождении птенца, так как детеныши японских журавлей часто гибнут на ранних сроках жизни.

В пресс-службе «Сафари-парка» добавили, что скоро посетители смогут посмотреть на знаменитую капибару Илона, которую привезли в парк из Калининградского заповедника. Сейчас животное привыкает к новым климатическим условиям.

Как сообщали Юга.ру, ранее появилась информация, что калининградский капибара Илон поселится на ферме в Северском районе.

Животные Зоопарки Краснодар
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее приобрели 10 новых полей для мини-футбола
В Адыгее начальник отдела филиала «Почты России» получал зарплату за фиктивно трудоустроенных сотрудников
В краснодарском «Сафари-парке» появился птенец краснокнижного японского журавля
На улице Зиповской в Краснодаре введут постоянный поворот на Ростовское шоссе
В Майкопе приступили к уничтожению амброзии
Премьер-министром Чечни назначили мэра Грозного

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале