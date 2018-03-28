В Сочи заметили самого редкого на Кавказе дятла

В Кавказском заповеднике во время орнитологических наблюдений заметили белоспинного дятла

Во время наблюдений ученые обнаружили в тисо-самшитовой роще певчего и черного дроздов, зяблика, зарянку, крапивника, соловьев. Также появляются новые перелетные птицы — обыкновенная каменка и деревенская ласточка. Неожиданной находкой для орнитологов стал белоспинный дятел.

«Его пребывание достоверно известно только для заповедника "Утриш", Кавказского заповедника и Сочинского национального парка. Относительно обычен он только в долине реки Белая в окрестностях кордона Гузерипль. В долине реки Малая Лаба его ни разу не отмечали. На южном макросклоне находки этого дятла единичны. В Тебердинском заповеднике и далее на восток он уже не встречается вовсе», — рассказали в Кавказском заповеднике.

Также в Кавказском заповеднике обитает два вида птиц, которые встречаются в России только на Черноморском побережье Кавказа — красноголовый королек и короткопалая пищуха. По данным учетов, после гибели самшита их численность несколько сократилась, но они не исчезли.