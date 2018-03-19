В Сочи заметили редких птиц — камышовую овсянку и черношейную поганку

Краснодарский край

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Специалисты Кавказского биосферного заповедника обнаружили в Сочи редкие для субтропиков виды птиц

Это камышовая овсянка и черношейная поганка.

«На пруду вольерного комплекса в экоцентре "Лаура" был замечен самец камышовой овсянки. Это вторая встреча этого вида в Кавказском заповеднике. Первый раз самка камышовой овсянки была замечена десять лет назад, в начале марта 2008 года, на кордоне Умпырь», — рассказали в Кавказском заповеднике.

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Ученые сделали вывод, что во время весеннего перелета небольшое число овсянок все-таки преодолевает горы Главного Кавказского хребта, хотя у этих птиц другие основные пути миграции.

Жители поселка Красная Поляна нашли на своем участке и передали в экоцентр редкую для Сочи черношейную поганку. Ранее орнитологи заповедника ни разу не наблюдали эту птицу в весеннем перелете.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года ученые орнитологического парка Сочи заявили об обнаружении семи новых видов птиц.

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