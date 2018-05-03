В Железноводске заметили краснокнижного зеленого дятла

В Железноводске Ставропольского края у подножья горы Бештау заметили зеленого дятла, который в России занесен в Красную книгу

Об этом сообщает администрация Железноводска в своем официальном аккаунте в инстаграме. Длина зеленого дятла — не более 36 см, вес — до 250 граммов, оперение нежного оливково-зеленого цвета.