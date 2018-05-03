В Железноводске заметили краснокнижного зеленого дятла

Ставропольский край

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В Железноводске Ставропольского края у подножья горы Бештау заметили зеленого дятла, который в России занесен в Красную книгу

Об этом сообщает администрация Железноводска в своем официальном аккаунте в инстаграме.

Длина зеленого дятла — не более 36 см, вес — до 250 граммов, оперение нежного оливково-зеленого цвета.

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Отмечается, что птица обитает в экологически стабильных регионах. По словам орнитологов, из-за загрязнения окружающей среды популяция зеленых дятлов резко уменьшилась.

Как сообщали Юга.ру, в марте в Сочи заметили редких птиц — камышовую овсянку и черношейную поганку, а также белоспинного дятла.

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