В Железноводске заметили краснокнижного зеленого дятла
В Железноводске Ставропольского края у подножья горы Бештау заметили зеленого дятла, который в России занесен в Красную книгу
Об этом сообщает администрация Железноводска в своем официальном аккаунте в инстаграме.
Длина зеленого дятла — не более 36 см, вес — до 250 граммов, оперение нежного оливково-зеленого цвета.
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Отмечается, что птица обитает в экологически стабильных регионах. По словам орнитологов, из-за загрязнения окружающей среды популяция зеленых дятлов резко уменьшилась.
Как сообщали Юга.ру, в марте в Сочи заметили редких птиц — камышовую овсянку и черношейную поганку, а также белоспинного дятла.
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