В Ингушетии подал в отставку глава приграничного с Чечней района

Глава Сунженского района Ингушетии Исса Хашагульгов 25 сентября подал в отставку

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

«Ставлю вас в известность, что мной принято решение о добровольной отставке с поста главы Сунженского муниципального района Республики Ингушетия. Во избежание необоснованных доводов о причинах моего ухода сообщаю, что решение принято в окончательной форме и обсуждению не подлежит», — написал он.

В августе в региональных СМИ появилась информация о строительных работах, которые начали рабочие из Чечни на границе с Ингушетией. Также стало известно о попытке установить пост ДПС МВД по Чечне в районе приграничного ингушского селения Аршты Сунженского района. Глава Чечни Рамзан Кадыров в сентябре учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения административной границы республики. По информации СМИ, часть Сунженского района планируют передать соседней республике. Власти Ингушетии оставили действия чеченской стороны без публичной реакции, пишет «Кавказский узел».