В Ингушетии подал в отставку глава приграничного с Чечней района
Глава Сунженского района Ингушетии Исса Хашагульгов 25 сентября подал в отставку
Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
«Ставлю вас в известность, что мной принято решение о добровольной отставке с поста главы Сунженского муниципального района Республики Ингушетия. Во избежание необоснованных доводов о причинах моего ухода сообщаю, что решение принято в окончательной форме и обсуждению не подлежит», — написал он.
В августе в региональных СМИ появилась информация о строительных работах, которые начали рабочие из Чечни на границе с Ингушетией. Также стало известно о попытке установить пост ДПС МВД по Чечне в районе приграничного ингушского селения Аршты Сунженского района. Глава Чечни Рамзан Кадыров в сентябре учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения административной границы республики. По информации СМИ, часть Сунженского района планируют передать соседней республике. Власти Ингушетии оставили действия чеченской стороны без публичной реакции, пишет «Кавказский узел».
Издание сообщает, что после сообщения Хашагульгова о своей отставке активисты и жители Сунженского района пришли к зданию районной администрации и провели стихийный митинг.
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