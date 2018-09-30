Евкуров напомнил об ответственности за возбуждение вражды к властьимущим

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предупредил об ответственности тех, кто в соцсетях позволяет себе противоправные высказывания в адрес чиновников по поводу установления границы с Чечней

На совещании с членами республиканского правительства в Магасе он подчеркнул, что темой границы озаботились те, кто «даже не знает, где эта территория находится и ни разу в жизни там не побывали». Глава республики отметил, что радикалы в соцсетях и в интернете должны отвечать за свои слова, если в них есть признаки публичного призыва к экстремизму или же несанкционированным акциям протеста.

«Я хочу предупредить тех, кто открыто оскорбляет чиновников, скрываясь за блогами, не создавайте виток конфликта в республике», — цитирует Евкурова «Интерфакс».

Он поручил проводить разъяснительные беседы о неотвратимости наказания за противоправные высказывания.

«Мы уже видим, что этим людям до лампочки, о чем разговор, лишь бы позвать людей на митинг. Хотел бы призвать жителей — понимать за кем вы идете, кого вы слушаете. Особенно молодежь, которая там в своем большинстве так воспринимает, что якобы земли там отдали. Вы делайте выводы, анализ, кому можем больше верить», — сказал Евкуров.

Как сообщали Юга.ру, документ был подписан 26 сентября. Граница между регионами не была четко установлена после распада Чеченско-Ингушской АССР в 1991 году. В соглашении сказано, что республики произвели «равноценный обмен нежилыми территориями», населенные пункты были не тронуты. Чеченская сторона уступила Ингушетии 1 тыс. 890 гектаров на границе с Малгобекским районом и взамен получила такую же площадь части Надтеречного района.

Главы Чечни и Ингушетии, комментируя случившееся, назвали подписание историческим событием.

На фоне информации об изменении границы жители Ингушетии устроили акции протеста. Они требовали разъяснить решения властей.