Кадыров и Евкуров прокомментировали соглашение о границе между Чечней и Ингушетией

Главы Чечне и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров прокомментировали в соцсетях подписание соглашения об установлении границы между республиками

Оба руководителя назвали это событие историческим.

«Понимая свою ответственность перед будущим наших народов, перед памятью наших предков, закрепили границу между двумя братскими народами, которая была определена де-факто еще в августе 1993 года», — написал в своем инстаграме Евкуров.

Он подчеркнул, что соглашение не затрагивает населенные пункты республик.

«Подписанное соглашение не затрагивает населенные пункты двух республик, а предусматривает закрепление границ в горно-лесистой части территорий. Мы договорились о том, что между нами не будет постов, все дороги будут открыты, отремонтированы и заасфальтированы. Самое главное — нам удалось избежать конфликтов, возможных кровопролитий и кровных обид. Чеченцы и ингуши по-прежнему смогут свободно передвигаться по территории обеих республик, без ограничений посещать свои родовые башенные комплексы. Хочу подчеркнуть: несмотря на то, что границы будут обозначены, это будет не препятствовать, а, наоборот, способствовать экономической интеграции республик, укреплению дружбы и братства между нашими народами», — отметил глава Ингушетии.

Рамзан Кадыров в свою очередь заявил, что отсутствие оформленной границы давало поводы «для различных политических провокационных спекуляций явным врагам вайнахского народа».

«Обозначение границы станет новым шагом на пути укрепления дружбы и единства вайнахского народа, ибо черта проведена между субъектами, а не между чеченским и ингушским народами. Я убежден, что мы теперь будем открыто смотреть друг другу в лицо, искренне пожимать руки, при первой же необходимости приходить на помощь», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Он добавил, что вопросы о том, кто выиграл после подписания документа, рассматривает как направленные против единства и сплоченности чеченцев и ингушей.

«Я ответственно заявляю, что мы едины, сплоченны! Мы братья, мы вайнахский народ! Это должен учитывать, каждый, кому придёт в голову задеть честь, достоинство чеченского или ингушского народа», — подчеркнул Кадыров.

Как сообщали Юга.ру, документ был подписан 26 сентября. Граница между регионами не была четко установлена после распада Чеченско-Ингушской АССР в 1991 году. В соглашении сказано, что республики произвели «равноценный обмен нежилыми территориями». Чеченской республике передадут горную и лесную часть Надтеречного района Ингушетии. Чечня передаст Ингушетии равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.

На фоне информации об изменении границы жители Ингушетии устроили акции протеста в Магасе и Сунже.