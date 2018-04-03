На месте старого цветочного рынка построят третью часть парка стадиона «Краснодар»
Стало известно, что в Краснодаре построят на месте старого цветочного рынка
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Директор стадиона «Краснодар» Владимир Аврамко рассказал, что на месте рынка появится третья очередь парка.
«Работы начнутся уже в этом месяце», — сообщил он «Комсомольской правде».
Рельеф третьей части парка будет повторять основной — останутся округлые формы и рельефные дорожки. Ее площадь займет около 4 га. Место старого рынка освобождают от построек, территорию огородили забором.
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