На месте старого цветочного рынка построят третью часть парка стадиона «Краснодар»

Стало известно, что в Краснодаре построят на месте старого цветочного рынка

Директор стадиона «Краснодар» Владимир Аврамко рассказал, что на месте рынка появится третья очередь парка.

«Работы начнутся уже в этом месяце», — сообщил он «Комсомольской правде».

Рельеф третьей части парка будет повторять основной — останутся округлые формы и рельефные дорожки. Ее площадь займет около 4 га. Место старого рынка освобождают от построек, территорию огородили забором.