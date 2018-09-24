«Проголодавшийся зверь не брезгует никакой падалью»: Кадыров вновь подверг критике «героев соцсетей»
Глава Чечни Рамзан Кадыров охарактеризовал чеченский язык и высказался насчет «героев» в социальных сетях
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Руководитель республики 23 сентября опубликовал на своей странице «ВКонтакте» видеозапись, на которой мужчина произносит речь на чеченском, а в подписи поделился мнением о том, что чеченский язык «имеет фантастические выразительные способности».
«Не умаляя достоинства других языков, скажу, что на нем одним лишь словом можно ярко, красочно, доходчиво передать то, что требует нескольких предложений, если перевести», — написал Кадыров.
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Он добавил, что не смог не попытаться передать смысл звучащего на видео краткого монолога, потому что его содержание «настолько емко, имеет глубокое нравственное, моральное, психологическое, философское и общечеловеческое значение».
«Некоторые люди в лицо льстят, а за глаза сквернословят!
Ничего!
Проголодавшийся зверь не брезгует никакой падалью!
Также на любую гадость способен мелочный и малодушный человек!»
По мнению Рамзана Кадырова, эти слова характеризуют «героев» соцсетей, которые скрываются «за пыльной паутиной» и не имеют представления о чести, совести и достоинстве.
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«Приходится с сожалением говорить, что в их числе нередко оказываются отдельные так называемые политики, спортсмены, скороспелые деятели культуры и шоу-бизнеса. Хвала Всевышнему, достойных людей на свете в тысячи раз больше! И они не позволят миру окончательно скатиться в пропасть лжи, фальши, безнравственности и аморальности», — заключил глава Чечни.
Как сообщали Юга.ру, 20 августа боевики атаковали полицейских в нескольких районах республики. Комментируя ситуацию, Рамзан Кадыров назвал виновниками вооруженных нападений «иблисовцев в соцсетях».
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