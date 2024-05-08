Появился трейлер драмы «Нужды путешественника» с Изабель Юппер
Кинопрокатная компания A-One поделилась русскоязычным трейлером фильма «Нужды путешественника» южнокорейского режиссера Хон Сан-су (18+)
Лента рассказывает о француженке Ирис, недавно приехавшей в Сеул. Она занимается репетиторством и придумывает собственный метод преподавания. Во время общения женщина спрашивает студентов о чувствах, а потом записывает перевод ответов в карточки для последующего заучивания. Ученики начинают мыслить на иностранном языке и делиться самым сокровенным.
Премьера «Нужд путешественника» состоялась на Берлинском кинофестивале-2024. Фильм был включён в основную программу и получил Гран-при жюри.
Лента с Изабель Юппер («Пианистка») в главной роли должна появиться в кинотеатрах 23 мая.
Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер драматического сериала «Эрик». Главную роль исполнил звезда «Доктора Стрэнджа» и «Шерлока» Бенедикт Камбербэтч. По сюжету кукольник и автор популярного детского телешоу Винсент пытается разыскать сына, потерявшегося по дороге в школу.