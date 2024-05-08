Появился трейлер драмы «Нужды путешественника» с Изабель Юппер

Лента рассказывает о француженке Ирис, недавно приехавшей в Сеул. Она занимается репетиторством и придумывает собственный метод преподавания. Во время общения женщина спрашивает студентов о чувствах, а потом записывает перевод ответов в карточки для последующего заучивания. Ученики начинают мыслить на иностранном языке и делиться самым сокровенным.

Премьера «Нужд путешественника» состоялась на Берлинском кинофестивале-2024. Фильм был включён в основную программу и получил Гран-при жюри.

Лента с Изабель Юппер («Пианистка») в главной роли должна появиться в кинотеатрах 23 мая.