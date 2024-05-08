Появился трейлер драмы «Нужды путешественника» с Изабель Юппер

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  • Кадр из трейлера к фильму «Нужды путешественника» © Скриншот видео с YouTube-канала «Киноман»
    Кадр из трейлера к фильму «Нужды путешественника» © Скриншот видео с YouTube-канала «Киноман»

Кинопрокатная компания A-One поделилась русскоязычным трейлером фильма «Нужды путешественника» южнокорейского режиссера Хон Сан-су (18+)

Лента рассказывает о француженке Ирис, недавно приехавшей в Сеул. Она занимается репетиторством и придумывает собственный метод преподавания. Во время общения женщина спрашивает студентов о чувствах, а потом записывает перевод ответов в карточки для последующего заучивания. Ученики начинают мыслить на иностранном языке и делиться самым сокровенным.

Премьера «Нужд путешественника» состоялась на Берлинском кинофестивале-2024. Фильм был включён в основную программу и получил Гран-при жюри.

Лента с Изабель Юппер («Пианистка») в главной роли должна появиться в кинотеатрах 23 мая.

Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер драматического сериала «Эрик». Главную роль исполнил звезда «Доктора Стрэнджа» и «Шерлока» Бенедикт Камбербэтч. По сюжету кукольник и автор популярного детского телешоу Винсент пытается разыскать сына, потерявшегося по дороге в школу. 

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Появился трейлер драмы «Нужды путешественника» с Изабель Юппер
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