Россия может лишиться права проведения международных турниров из-за РУСАДА

Россия с 1 апреля может лишиться возможности подавать заявки на проведение на своей территории международных спортивных соревнований, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к тому времени не восстановят в правах

Это подтвердила российским СМИ менеджер Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по связям с общественностью Мэгги Дюранд.

На утвержденные в ноябре 2017 года поправки в документ ВАДА — Международный стандарт соответствия для подписавших сторон — обратил внимание «Чемпионат». Несоответствие кодексу ВАДА той организации, которая его подписала, приводит к целому комплексу проблем для всей страны с точки зрения участия в международных спортивных соревнованиях. Со стороны России подпись под кодексом ставило РУСАДА, которое с ноября 2015 года является «non compliant» — не соответствующим. Документ вступает в силу 1 апреля 2018 года.

Таким образом, Россия с 1 апреля не сможет претендовать на проведение международных спортивных соревнований до тех пор, пока РУСАДА не будет восстановлено в правах — никакие новые заявки России на проведение международных соревнований, поданные в международные федерации, подписавшие кодекс ВАДА, даже не будут рассматриваться.

«Спорт Экспресс» в свою очередь подчеркнул, что поправка, о которой идет речь, начинается со слов «Международные федерации должны делать все возможное…», чтобы заявки на проведение чемпионатов мира подавали страны, национальные антидопинговые комитеты в которых соответствуют кодексу ВАДА.

«"Должны делать", а не "обязаны". То есть федерации по видам спорта по-прежнему в значительной степени вольны по-своему трактовать антидопинговые правила. Напомним, что ранее многие федерации по зимним видам спорта игнорировали рекомендацию МОК не отдавать большие турниры в Россию», — отметило издание.

Менеджер ВАДА по связям с общественностью Мэгги Дюранд вечером 27 февраля подтвердила, что Россия действительно может лишиться права проведения международных турниров.

«В соответствии с внесенным в кодекс поправками, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу», — цитирует комментарий Дюранд «Р-Спорт».

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2015 года ВАДА приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории после скандала с допингом в российском спорте и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В ноябре 2017 года совет учредителей ВАДА решил не восстанавливать РУСАДА в правах. При этом в пресс-службе ВАДА сообщили, что РУСАДА теоретически может быть восстановлено до следующего заседания совета учредителей ВАДА, которое состоится в Монреале в мае 2018 года.