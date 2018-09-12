Ростовская агломерация может стать первой официальной в России

Агломерацию вокруг Ростова-на-Дону могут признать на законодательном уровне

В этом случае, ростовская агломерация станет первой официальной в России. Об этом 11 сентября рассказал главный архитектор Регионального научно-исследовательского и проектного института градостроительства Александр Бояринов на общественных слушаниях «Стратегии социально-экономического развития города — 2035».

Он пояснил, что фактически агломерация есть, однако это юридически не закреплено.

«Законодательное собрание области первым в стране ставит вопрос о законе, который будет способствовать агломерационной форме развития», — сказал Бояринов.

По словам архитектора, в ближайшее время на федеральном уровне при содействии правительства возможно принятие этого закона, сообщает портал 161.ru.