Ростовская агломерация может стать первой официальной в России
Агломерацию вокруг Ростова-на-Дону могут признать на законодательном уровне
В этом случае, ростовская агломерация станет первой официальной в России. Об этом 11 сентября рассказал главный архитектор Регионального научно-исследовательского и проектного института градостроительства Александр Бояринов на общественных слушаниях «Стратегии социально-экономического развития города — 2035».
Он пояснил, что фактически агломерация есть, однако это юридически не закреплено.
«Законодательное собрание области первым в стране ставит вопрос о законе, который будет способствовать агломерационной форме развития», — сказал Бояринов.
По словам архитектора, в ближайшее время на федеральном уровне при содействии правительства возможно принятие этого закона, сообщает портал 161.ru.
По информации пресс-службы правительства Ростовской области, на федеральном уровне прорабатывают вопрос о включении в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» городов с населением более 200 тыс. человек. Это значит, что, помимо Ростова-на-Дону, агломерации могут создать вокруг Таганрога и Шахт.
Таганрогская агломерация включит в себя Таганрог, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы. В Шахтинскую агломерацию войдут Шахты, Гуково, Зверево, Новошахтинск, Октябрьский, Красносулинский, Усть-Донецкий районы.
Законодательное собрание Ростовской области 26 июля приняло в первом чтении законопроекты о развитии ростовской агломерации и о статусе административного центра региона. Вскоре представили проект развития ростовской агломерации.
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Как сообщали Юга.ру, агломерацию планируют создать и вокруг Краснодара. Об этом еще в январе сообщал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. В августе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что необходимо создать агломерацию, в которую войдут Краснодар с прилегающими муниципалитетами, Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы.
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