Врио министра здравоохранения Краснодарского края стал Владимир Крушельницкий. Бывший глава ведомства находится в СИЗО
14 мая Минздрав Краснодарского края сообщил, что временно исполняющим обязанности главы ведомства стал Владимир Крушельницкий. До перехода на госслужбу он был заместителем главного врача Краевой клинической больницы № 2, где руководил консультативно-диагностическим центром.
Владимир Крушельницкий — эндоскопист высшей категории, кандидат медицинских наук. Окончил Кубанский медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Имеет общий стаж работы около 15 лет. На его счету множества печатных работ и несколько патентов на изобретения.
Владимир Крушельницкий сменил Евгения Филиппова, арестованного в марте по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что чиновник фиктивно оформил себя на должность заведующего кафедрой в Кубанском государственном медицинском университете и получал зарплату. Сумма ущерба оценивается в 7 млн 517 тыс. 26 рублей.
Чтобы Филиппов не мог оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать расследованию, его поместили в СИЗО.
3 апреля суд изъял у министра, его родственников и доверенных лиц имущество на миллиард рублей.
Несмотря на обвинения, Евгения Филиппова не стали лишать звания «Почетный гражданин Краснодара».
