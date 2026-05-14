Врио министра здравоохранения Краснодарского края стал Владимир Крушельницкий. Бывший глава ведомства находится в СИЗО

Краснодарский край

Распечатать

  • Владимир Крушельницкий © Скриншот с сайта минздрава Краснодарского края
    Владимир Крушельницкий © Скриншот с сайта минздрава Краснодарского края

Обязанности министра здравоохранения Кубани теперь исполняет Владимир Крушельницкий

14 мая Минздрав Краснодарского края сообщил, что временно исполняющим обязанности главы ведомства стал Владимир Крушельницкий. До перехода на госслужбу он был заместителем главного врача Краевой клинической больницы № 2, где руководил консультативно-диагностическим центром.

Владимир Крушельницкий — эндоскопист высшей категории, кандидат медицинских наук. Окончил Кубанский медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Имеет общий стаж работы около 15 лет. На его счету множества печатных работ и несколько патентов на изобретения.

Губернатор Кубани назначил нового министра ГО и ЧС:

Владимир Крушельницкий сменил Евгения Филиппова, арестованного в марте по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что чиновник фиктивно оформил себя на должность заведующего кафедрой в Кубанском государственном медицинском университете и получал зарплату. Сумма ущерба оценивается в 7 млн 517 тыс. 26 рублей.

Чтобы Филиппов не мог оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать расследованию, его поместили в СИЗО.

3 апреля суд изъял у министра, его родственников и доверенных лиц имущество на миллиард рублей.

Несмотря на обвинения, Евгения Филиппова не стали лишать звания «Почетный гражданин Краснодара».

Как писали Юга.ру, бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову приговорили к 5,5 годам условно.

Здравоохранение Краснодар Медицина

Новости

Риск паводков и ветер до 25 м/с. До конца недели Краснодарский край накроет непогода
Врио министра здравоохранения Краснодарского края стал Владимир Крушельницкий. Бывший глава ведомства находится в СИЗО
В Краснодарском крае фиксируют рост подростковых беременностей
В Сочи и Анапе ищут волонтеров для участия в бесплатном тренинге по спасению китообразных
В Краснодаре появятся новые улицы. Рассказываем, в каких районах и как они будут называться
«Это выдумка политтехнологов». Максим Шевченко — о мнимом консерватизме Краснодарского края

Лента новостей

Реклама на сайте