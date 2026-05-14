Врио министра здравоохранения Краснодарского края стал Владимир Крушельницкий. Бывший глава ведомства находится в СИЗО

14 мая Минздрав Краснодарского края сообщил, что временно исполняющим обязанности главы ведомства стал Владимир Крушельницкий. До перехода на госслужбу он был заместителем главного врача Краевой клинической больницы № 2, где руководил консультативно-диагностическим центром.

Владимир Крушельницкий — эндоскопист высшей категории, кандидат медицинских наук. Окончил Кубанский медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Имеет общий стаж работы около 15 лет. На его счету множества печатных работ и несколько патентов на изобретения.